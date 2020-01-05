العنب سجل أعلى زيادة بالمنتجات في إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – سجل العنب بمدينة إسطنبول أعلى زيادة بين المنتجات التي ارتفعت أسعارها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بنسبة زيادة بلغت 35.35 في المئة، في حين سجل البرتقال أعلى انخفاض في الأسعار بتراجع بلغ 15.90 في المئة.

وأعلنت غرفة إسطنبول التجارية قائمة المنتجات التي سجلت أعلى ارتفاع وتراجعا في الأسعار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، إذ ارتفعت أسعار التجزئة لـ 82 منتجا من بين 242 منتجا يستند عليهم مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور في تركيا في حين تراجعت أسعار 48 منتجا ولم تسجل أسعار 112 منتجا أي تغييرات.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي سجل العنب أعلى زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة بزيادة بلغت 35.35 في المئة.

وتضمنت قائمة المنتجات، التي ارتفعت أسعارها: الفاصوليا الخضراء بزيادة بلغت 34.11 في المئة، والخيار بزيادة بلغت 24.71 في المئة، والطماطم بزيادة بلغت 22.93 في المئة، والبصل الأخضر بزيادة بلغت 20.84 في المئة. ومن فئة النفقات السكنية سجل زيت الوقود زيادة بنحو 17.04 في المئة.

وفي فئة الخضروات والفاكهة أيضا سجل البرتقان أكبر تراجع في الأسعار خلال الفترة الزمنية عينها بتراجع بلغت نحو 15.90 في المئة.

وتضمنت قائمة المنتجات، التي تراجعت أسعارها، كل من رحلات الحافلات بين المدن من فئة نفقات النقل بنسبة تراجع بلغت 9.13 في المئة، والموز من فئة النفقات الغذائية بنسبة تراجع بلغت 8.88 في المئة والكراث بنسبة تراجع بلغت 8.59 في المئة والقرنبيط بنسبة تراجع بلغت 4.63 في المئة والكرنب بنسبة تراجع بلغت 4.04 في المئة.

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