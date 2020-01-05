5 يناير 2020

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بلومبيرج: بنوك تركيا باعت مليار دولار لوقف انهيار الليرة

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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بلومبيرج: بنوك تركيا باعت مليار دولار لوقف انهيار الليرة
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – باعت البنوك الحكومية التركية يوم الجمعة الماضي ما لا يقل عن مليار دولار لوقف تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي عقب التوترات المندلعة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة (بلومبيرج) الاقتصادية استنادا إلى ثلاثة مصادر مطلعة أن يوم الجمعة الماضي شهد بيع البنوك الحكومية التركية نحو مليار أو مليار ونصف دولار لمنع انهيار الليرة التركية. وجاءت أعمال البيع هذه عقب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بعد خسارتها 0.4 في المئة من قيمتها لتسجل 5.9781 ليرة.

وأضافت بلومبيرج أن إقدام البنوك التركية على بيع الدولار لحماية الليرة أمر مثير للجدل وأن المضاربة، التي ربطت حجم المبيعات بالتدخل المستتر للبنك المركزي، جعلت الليرة أقل جاذبية للمستثمر الأجنبي.

kanun
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