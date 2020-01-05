تركيا.. أنباء عن تأسيس قناة إخبارية جديدة

أنقرة (زمان التركية) – تقول أنباء إن قناة إخبارية جديدة بصدد الصدور في تركيا بموازنة ضخمة في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الإعلام أزمات اقتصادية وتُغلق فيه الصحف والقنوات واحدة تلو الأخرى.

ويُزعم أن مجموعة شبكات “فوكس تركيا” التابعة لشركة “ذا ولت ديزني” تستعد لتأسيس قناة إخبارية جديدة منذ فترة، حيث ذكر موقع “ميديا ردار” أن إدارة فوكس تي في ترغب في استمرار نسب المشاهدة العالية التي يحققها برنامج “المنبه”، الذي يقدمه إسماعيل كوتشوك كايا في ساعات الصباح، ونشرة الأخبار الرئيسة بقناة إخبارية جديدة.

وتبين أن إدارة فوكس الإخبارية أكملت المشروع بعد تجهيزات استمرت لنحو ستة أشهر وأنها بانتظار القرار النهائي من إدارة فوكس الدولية في بريطانيا.

وتضمنت المعلومات المتداولة انطلاق القناة خلال موسم البث الجديد في حال موافقة الإدارة المركزية.

تشير الادعاءات أيضا إلى إذاعة “نشرة الأخبار الرئيسة” بتقديم فاتح برتكال وبرنامج “المنبه” بتقديم إسماعيل كوتشوك كايا خلال بث مشترك على أن يتم الإبقاء على التشكيل الحالي لقناة فوكس الإخبارية واستقدام بعض الشخصيات ذات الخبرة والوجوه الإعلامية الناجحة، التي تعمل في القنوات الأخرى.

وتضمنت الادعاءات أيضا التواصل مع بعض الشخصيات المنفصلة عن القنوات الإخبارية الأخرى كقناة خبر ترك وسي إن إن التركية وقناة ان تي، وأن يتولى رئيس تحرير نشرة الأخبار الرئيسة بقناة فوكس، دوغان شنترك، رئاسة تحرير القناة الجديدة أيضا.

يذكر أن قناة فوكس تيفي التركية باتت القناة الوحيدة التي تبثّ الأخبار بنظرة محايدة وتنتقد إجراءات الحكومة بعد أن سيطر أردوغان على كل وسائل الإعلام في البلاد.