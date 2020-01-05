حليف أردوغان: قاسم سليماني شهيدنا جميعًا!

أنقرة (زمان التركية)ــ قال زعيم حزب “الوطن” اليساري التركي المتشدد دوغو برينتشاك عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إنه “شهيدنا جميعا”.

يأتي ذلك التصريح في الوقت تسبب ما نسب للرئيس التركي رجب أردوغان قوله عن سليماني بأنه شهيد في موجة من الجدل.

وقال برينتشاك وهو حليف الرئيس رجب ردوغان في بيان “قاسم سليماني هو شهيدنا جميعا”، مضيفا أن “شهداء إيران هم شهداء لنا جميعا”.

برينتشاك قال معبرًا عن حزنه “الجنرال قاسم سليماني هو شهيد الجبهة الإنسانية الممتدة من البحر الأسود إلى بحر العرب”. وفق موقع (تركيا الآن).

أضاف واصفا قائد فيلق القدس الذي قتل الجمعة الماضية بغارة أمريكية في العراق “لقد ضحى سليماني بحياته من أجل إحلال السلام وتطهير المنطقة من الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي”.

وعقب تغريدة للسفارة الإيرانية، تناولت مضمون الاتصال الهاتفي للرئيسين رجب أردوغان وحسن روحاني أمس، أثيرت حالة من الجدل في الرأي العام التركي حول ما إن كان أردوغان قد وصف سليماني بالشهيد أم لا.

وفي حديثه على قناة “تي أر تي وورلد” زعم مسؤول تركي بارز أن السفارة الإيرانية لدى تركيا هي من نشرت هذه الادعاءات، مفيدا أن أردوغان لم يصف سليماني بالشهيد خلال اتصاله الهاتفي مع روحاني.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر تويتر تغريدة أمس جاء فيها: “قال الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد”.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında : "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/md9dN3cFLn — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) January 4, 2020



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