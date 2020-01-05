5 يناير 2020

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رسوم على استقبال السياح بمطار إسطنبول وحظر لافتات الأسماء

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا, سياحة
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رسوم على استقبال السياح بمطار إسطنبول وحظر لافتات الأسماء
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – طبق مطار إسطنبول الجديد، قرارًا يحظر رفع لافتات بأسماء السياح في المطار اعتبارًا من بداية هذا العام، وقالت إدارة المطار إنه يجب استقبال السائحين بالقاعة المخصصة لذلك، والتي فرضت رسومًا إضافية على دخولها.

ومنذ 31 ديسمبر/ كانون الأول تم حظر استقبال السياح باستخدام لافتات، لإجبار الأجانب على دخول صالة “Meeting Louange” التي فرضت إدارة المطار 4 يوروهات رسوم على دخولها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، تطبق اعتبارًا من شهر مارس/ آذار المقبل.

المتخصصون في قطاع السياحة أوضحوا أن القرار سيتسبب في أزمة كبيرة عند استقبال السائحين في المطار الجديد، مشيرين إلى أن الأزمة ستزداد صعوبة مع بدء الموسم السياحي.

مسؤول إدارة الملكية في مطار إسطنبول الجديد، إسماعيل شانلي، أوضح أن القرار هو ضمن مكافحة المرابحة. وبحسب القرار فإن من يريد استقبال مسافر عليه أن يدخل إلى صالة “Meeting Lounge”.

الصالة ستستقبل الزوار والسائحين مجانًا حتى 31 مارس/ آذار المقبل، على أن يتم فرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر أبريل/ نيسان، بقيمة 4 يوروهات بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم تخفيض المبلغ في حالة زيادة عدد الأشخاص.

kanun
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