قيادي بالعدالة والتنمية يداهم وقفًا رفض منح مساعدة لقريبه

أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم داهم مقر وقف التضامن والتعاون الاجتماعي ووجه السباب والتهديدات للعاملين به، عدم حصول قريب له على مساعدة من الوقف.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة “ديادين” بمدينة أغري، سزر أوغور أوزمان، كان قد أرسل شخصا تبين لاحقا أنه أحد أقاربه إلى الوقف لتلقي المساعدة منه، لكن مسؤولو الوقف رفضوا وأبلغوا طالب المساعدة أنه لا يتم تقديم الخدمات بناء على توصيات.

وأثار هذا غضب أوزمان الذي توجه برفقة مجموعة من الأشخاص إلى مقر الوقف، حيث اقتحم قسم العاملين والمدير وقام بتوجيه السباب لكل الموجودين هناك.

وسجل المواطنون الموجودون بالموقع لحظات توجيه أوزمان الإهانات والتهديدات للعاملين بهواتفهم المحمولة، حيث تظهر اللقطات توجه أوزمان إلى أحد العاملين وقام بتوجيه الإهانات إليه.

وأبلغ أحد المرافقين أوزمان أن أحد الحضور يقوم بتسجيل ما يحدث مما دفع أوزمان إلى تهديد ذلك الشخص قائلا: “سجِّل سجل”.

هذا وأنهى الشخص المشار إليه التسجيل على خلفية تهديد أوزمان له.

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