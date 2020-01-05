قيادي بحزب داود أوغلو يعلق على مقتل قاسم سليماني

أنقرة (زمان التركية) – علق قيادي بحزب “المستقبل” أحدث الأحزب السياسية في تركيا برئاسة أحمد داود أوغلو، على مقتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني في غارة جوية أمريكية.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب المستقبل، أوميت يارديم، قال في تعليقه حول الواقعة: “إن تحول دولة العراق الشقيقة، التي تحمل أهمية وقيمة تاريخية كبيرة بالنسبة لدولتنا وشعبنا، إلى ساحة لتصفية لحسابات بين الدول الأجنبية يزيد من مخاوفنا” في إشارة إلى الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

وقتل العسكري البارز قاسم سليماني المعروف بأنه مهندس التوسع الإيراني في الشرق الأوسط في غارة أمريكية قرب مطار بغداد برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق وقادة إيرانيين وعراقيين آخرين.

يارديم تطرق أيضًا إلى الوضع المأسوي الذي تشهده مدينة إدلب السورية، قائلًا: “إن منطقة إدلب التي تضم نقاط مراقبة تابعة للجيش التركي، وتقع على الجانب الآخر من حدودنا مع سوريا، تشهد دوامة إنسانية منذ أشهر”.

وأكد أن الوضع الإنساني المأسوي في إدلب وصل إلى مراحل غير مسبوقة مع دخول فصل الشتاء، قائلًا: “لقد راح الكثير من الأشخاص الأبرياء ضحية للهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات وأماكن السكن المدنية، وسط الهجوم المكثف الذي تشنه القوات الروسية والنظام السوري. نحن نراقب ظهور موجات هجرة جديدة تجاه بلدنا مع زيادة شدة الهجمات، بخوف وقلق بالغ”.

–