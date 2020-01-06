أردوغان: مقتل قاسم سليماني لن يمر دون رد

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الرئيس التركي مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، سيجلب تبعات ورد فعل غاضبة من قبل إيران.

وخلال مشاركته في بث مباشر لقناتي (قنال د) و(سي إن إن ترك) أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريحات حول الأحداث الجارية وتطرق إلى مذكرة التفاهم مع ليبيا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

أردوغان قال إن بلاده تتابع بقلق المخاطر الوشيكة لمقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية، على أمن واستقرار المنطقة، موضحًا أن تركيا دائما ما عارضت التدخلات الخارجية بالمنطقة وأنها تناولت هذا الهجوم من هذا المنظور، وحذر أردوغان من أنه ستكون هناك تبعات.

وأضاف “حتى اليوم بذلت تركيا ولا زالت تبذل جهودا لخفض التوترات. وعلى الرغم من كل هذه الجهود والمبادرات الدولية لم يتم التمكن من حل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة حتى الآن”.

وأشار أردوغان إلى تأجج الأزمة مجددا عبر العراق خلال الآونة الأخيرة وأن اختيار العراق موقعا للأزمة له دلالات مشددا على ضرورة ضبط هذه التوترات قبل أن تبلغ مرحلة ستتضرر فيها جميع الأطراف.

وفي تعليق منه على التنديد السعودي بإرسال تركيا قوات إلى ليبيا، أوضح أردوغان أن إدانة السعودية لا تزعجه بل إن تركيا هي من تدينهم، ولا تكترث للإدانة السعودية، زاعمًا أن اتفاقية ليبيا أفسدت خطط اليونان وقبرص اليونانية في ليبيا، على حد قوله.

وبعد مقتل قاسم سليماني تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية ومقر السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع لقصف بصواريخ كاتيوشا.

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