أسعار الذهب في تركيا تسجل ارتفاعًا

أنقرة (زمان التركية) -ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في تركيا، حيث استهل جرام الذهب عيار 24 تعاملات الأسبوع بالزيادة.

وبعد اختتامه تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 292 ليرة استهل جرام الذهب عيار 24 تعاملات اليوم عند مستوى 302 ليرة في حين بلغ سعر “ربع الذهب” نحو 500 ليرة. وتجاوز سعر الليرة الذهبية الألفي ليرة لتسجل 2013 ليرة، في حين ارتفع سعر سبيكة الذهب إلى 1575 دولار.

وبحسب مراقبين، أثرت التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في تذبذب أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 265.11 ليرة بعدما كان سعره يوم الخميس الماضي 256 ليرة بزيادة حولي 10 ليرات.

ويقترب الدولار من تسجيل 6 ليرات، ففي السوق الحرة يبلغ سعر الدولار 5.97 ليرة ويبلغ سعر اليورو 6.67 ليرة ويبلغ سعر الجنيه الاسترليني 7.81 ليرة.

وشهد يوم الجمعة الماضي ارتفاع برميل نفط البرنت إلى 69.50 دولار واختتم برميل نفط البرنت تعاملات ذلك اليوم عند مستوى 68.60 دولار، ليسجل أعلى مستوياته خلال السبعة أشهر ونصف الأخيرة.

واعتبارا من الساعة 09.15 صباح اليوم ارتفع سعر برميل نفط البرنت بنحو 2.3 في المئة ليسجل 70.19 دولار. وفي التوقيت نفسه بلغ سعر برميل النفط الخام من طراز غرب تكساس 64.30 دولار.

وتهدد التوترات المتصاعدة بين العراق وإيران والولايات المتحدة طلبات النفط الخام من الشرق الأوسط وتؤدي إلى ارتفاعها.

ومن الناحية الفعلية يمكن اعتبار تراوح سعر نفط البرنت بين 70.45 و70.86 دولار كشكل من أشكال المقاومة وتراوحه بين 70.04 و69.63 دولار كمنطقة دعم.

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