الجامعة العربية تدين قصف الكلية العسكرية في طرابلس

القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، والذي أدى إلى سقوط ضحايا معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع القصف يوم السبت الماضي، ونفذته قوات “الجيش الوطني” الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضاً ومداناً تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.

كما أشار إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، وناشد البيان جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.

وفي هذا الإطار جدد البيان دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

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