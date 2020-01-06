بعد الخبز.. سعر السميط يرتفع في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أثر ارتفاع سعر الدقيق أيضًا على السميط واعتبارا من الآن بات السميط وزن 100 جرام يباع بمدينة إسطنبول بليرتين بعدما كان يبلغ سعره ليرة و75 قرشا.

وهذا الشهر ارتفعت أسعار الخبز بنحو 12 في المئة في بعض المدن وبنحو 15-20 في المئة في البعض الآخر وفقا لاختلاف تكلفة الإنتاج.

وفي أنقرة ارتفع سعر الخبز وزن 200 جرام من ليرة و25 قرشا إلى ليرة و50 قرشا.

يأتي ذلك بعدما دخل قرار اتحاد التجار والصناعيين الأتراك هذا الشهر حيز التنفيذ، والذي ينص على رفع سعر المخبوزات بعد ارتفاع سعر الدقيق.

وعلقت المخابز في عدد من المدن قائمة الأسعار الجديدة.

–