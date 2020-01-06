جامعة إسطنبول التقنية تعاقب طلابًا احتجوا على ارتفاع الأسعار

إسطنبول (زمان التركية) – ردت إدارة جامعة إسطنبول التقنية على مقاطعة الطلاب كافيتيريا الجامعة اعتراضًا على ارتفاع الأسعار، بفتح تحقيق مع عدد منهم ومنعهم من دخول الجامعة.

الجامعة أصدرت قرارًا بالتحقيق في الأمر، مع حرمان ما لا يقل عن أربعة طلاب من دخول الجامعة.

وبحسب بيان منشور على حساب الجامعة على تويتر، تقرر فتح تحقيق مع عدد من الطلاب المقاطعين للكافيتيريا التي تديرها شركة خاصة، اعتراضًا على الأسعار المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم حظر دخول أربعة طلاب على الأقل من دخول الجامعة لحين انتهاء التحقيقات.

İTÜ hukuksuz ve keyfi uygulamalara devam ediyor. En az 4 arkadaşımıza soruşturma açılmış ve "soruşturma sürecinde okula girmeleri yasaklanarak" finallere girmeleri engelleniyor. #İtüdeGüvenlikTerörü son bulsun! pic.twitter.com/cWGiZKuwHU — İTÜ Dayanışması (@itudayanisma) January 5, 2020

وكان طلاب بجامعة إسطنبول التقنية دعو زملائهم للمشاركة في حملة مقاطعة لكافيتيريا الجامعة، بسبب الأسعار المرتفعة فيها.

–