6 يناير 2020

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جامعة إسطنبول التقنية تعاقب طلابًا احتجوا على ارتفاع الأسعار

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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جامعة إسطنبول التقنية تعاقب طلابًا احتجوا على ارتفاع الأسعار
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – ردت إدارة جامعة إسطنبول التقنية على مقاطعة الطلاب كافيتيريا الجامعة اعتراضًا على ارتفاع الأسعار، بفتح تحقيق مع عدد منهم ومنعهم من دخول الجامعة.

الجامعة أصدرت قرارًا بالتحقيق في الأمر، مع حرمان ما لا يقل عن أربعة طلاب من دخول الجامعة.

وبحسب بيان منشور على حساب الجامعة على تويتر، تقرر فتح تحقيق مع عدد من الطلاب المقاطعين للكافيتيريا التي تديرها شركة خاصة، اعتراضًا على الأسعار المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم حظر دخول أربعة طلاب على الأقل من دخول الجامعة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان طلاب بجامعة إسطنبول التقنية دعو زملائهم للمشاركة في حملة مقاطعة لكافيتيريا الجامعة، بسبب الأسعار المرتفعة فيها.

kanun
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