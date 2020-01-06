داود أوغلو يستنكر اعتداء الشرطة على طلاب جامعة إسطنبول التقنية

أنقرة (زمان التركية) – استنكر رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، اعتداء الشرطة التركية بالهراوات على طلاب جامعة إسطنبول التقنية المحتجين على تخفيض إدارة الجامعة عدد الوجبات مخفضة.

وانتقد داوود أوغلو تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة معلنا دعمه للطلاب المحتجين على إلغاء جامعة إسطنبول تقديم الفطور وخفض وجبات الطعام المخفضة إلى واحدة.

وعبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أعلن داود أوغلو عن دعمه لطلاب جامعة إسطنبول المحتجين لاسترداد حقهم في الحصول على وجبات مخفضة.

وقال داودو أوغلو في تغريدة إن السلطات ردت على الطلاب بعنف لا يتماشى مع شرف الإنسانية، مطالبًا بالاهتمام والتعامل بحرص وتفهم في قضية إنسانية جدا، ألا وهي قضية الطعام، مناشدًا إدارة جامعة إسطنبول الإيقاف الفوري للقرار الذي تسبب في موجة احتجاجات داخل الجامعة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

كما أعرب داود أوغلو عن حزنه الشديد لانتحار طالبة في الصف الثالث بقسم اللغة التركية وآدابها بجامعة إسطنبول، تدعى سيبال أونلي، بسبب المشاكل المالية التي كانت تواجهها.

وقال داود أوغلو إن الفتاة الشابة انتحرت لعجزها عن إيصال صوتها ومشاعرها وأحزانها للآخرين في”عصر الاتصالات”، على حد تعبيره.

أضاف: “لن يعيد شيء سيبال إلى الحياة مجددًا، لكننا مستعدون لبذل قصارى جهودنا لضمان عدم تكرر سياسية القمع هذه التي تمارسها الحكومة ضد الطلاب”.

من جهة أخرى، ردت إدارة جامعة إسطنبول التقنية على مقاطعة الطلاب كافيتيريا الجامعة اعتراضًا على الخطوات الجديدة، بفتح تحقيق مع عدد منهم ومنعهم من دخول الجامعة.

الجامعة أصدرت قرارًا بالتحقيق في الأمر، مع حرمان ما لا يقل عن أربعة طلاب من دخول الجامعة.

وبحسب بيان منشور على حساب الجامعة على تويتر، تقرر فتح تحقيق مع عدد من الطلاب المقاطعين للكافيتيريا التي تديرها شركة خاصة، مشيرًا إلى أنه تم حظر دخول أربعة طلاب على الأقل من دخول الجامعة لحين انتهاء التحقيقات.

İTÜ hukuksuz ve keyfi uygulamalara devam ediyor. En az 4 arkadaşımıza soruşturma açılmış ve "soruşturma sürecinde okula girmeleri yasaklanarak" finallere girmeleri engelleniyor. #İtüdeGüvenlikTerörü son bulsun! pic.twitter.com/cWGiZKuwHU — İTÜ Dayanışması (@itudayanisma) January 5, 2020

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