منع عالم دين من مشاركة مؤلفاته بعدما انتقد حزب أردوغان

جيراسون (زمان التركية) – ألغى حزب العدالة والتنمية مشاركة البروفيسور إحسان سرية سيرما، في معرض للكتاب بمدينة جيراسون، شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، فيما يبدو أن انتقاده مؤخرًا للحزب الحاكم كان سببًا في ذلك، بينما لم يشفع له تأْيِيده للعدالة والتنمية.

البرلماني المنشق عن الحزب الحاكم مصطفى ينار أوغلو اعتبر أن ذلك دليل على أن حزب العدالة لم يعد يتحمل أقل انتقاد حتى من المقربين منه.

يشار إلى أن البروفيسور إحسان سرية سيرما İhsan Süreyya Sırma من رجال العلم الذين قدموا عددا من المؤلفات للمكتبة الإسلامية باللغة التركية، خاصة في مجال الدراسات الخاصة بالسيرة النبوية.

حزب العدالة والتنمية المسيطر على بلدية جيراسون، نظم معرضا للكتاب في المدينة في الفترة بين 4-12 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنه قرر إلغاء مشاركة البروفيسور إحسان سرية سيرما من فعاليات المعرض بزعم الحفاظ على “التوازنات السياسية في مدينة جيراسون”.

ويعرف البروفيسور إحسان سرية سيرما بعلاقته القوية بحزب العدالة والتنمية، وكان مستشارًا لأردوغان خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى 1994-1997.

البرلماني المنشق عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى يانار أوغلو، أوضح أن سيرما يعتبر معلم وأستاذ قيادات حزب أردوغان، وقال منتقدًا عبر حسابه على تويتر: “إن لم يكن لديهم تحمل لهذه الشخصية، فإن الكلمات والعبارات غير كافية للتعبير عن الوضع المحزن الذي وصلنا له”.

البروفيسور سيرما كان قد انتقد في وقت سابق حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “إن المسلمين حصلوا على المزيد من الراحة في فترة حكم حزب العدالة والتنمية. وأصبحوا علمانيين. أصبحوا دنيويين، وقد فقدوا شعورهم وحماسهم الإسلامي الذي كان موجودا قبل 15 عامًا”.

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