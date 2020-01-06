وكالة الأناضول تعلن حكمًا قضائيًا قبل المحكمة بخمسة أيام

أنقرة (زمان التركية) – في أحدث الادلة على تدخل حكومة حزب العدالة والتنمية في قرارات القضاء، نشرت وكالة الأناضول الحكومية التركية تفاصيل حكم قضائي قبل أن تنطق به المحكمة بخمسة أيام.

وكالة الأناضول للأنباء التابعة للحكومة التركية نشرت خبرًا بعنوان “قضية Koza-İpek وصلت إلى نهايتها”، مشيرة إلى أن المحكمة ستصدر يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري حكمها في القضية التي يحاكم فيها 20 شخصًا من بينهم رجل الأعمال الملياردير حمدي أكين إيباك، رئيس مجلس إدارة مجموعة كوزا القابضة للذهب، وشقيقه جعفر تاكين إيباك، ووالدته ملك إيباك.

وأوضحت الوكالة في خبرها أن المدعي العام طالب المحكمة بمصادرة الأسهم والحصص المملوكة لمالكي المجموعة المفروض عليها قرار وصاية، مؤكدة أن المحكمة ستصدر قرارًا بالحجز على أموالهم ومصادرة أسهمهم في الشركة.

يذكر أن رجل الأعمال البارز حمدي أكين إيبك، مقيم في بريطانيا منذ أغسطس/ آب 2015، والعام الماضي رفضت مجددا محكمة في لندن طلبًا من تركيا بتسليمه.

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