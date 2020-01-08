حكومة أردوغان تواجه أزمة البطاطس والبصل بقرار جديد

أنقرة (زمان التركية) – نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارًا جديدًا يفرض قيودًا على عمليات تصدير المنتجات الغذائية مثل البصل والبطاطس.

قرار الحكومة التركية، جاء نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البصل والبطاطس في سلاسل المحلات، كما حدث العام الماضي في فصل الشتاء، الأمر الذي دفع الحكومة مجددًا إلى توفيرهما في أكشاك المواد الغذائية المدعمة، التي أنشأت العام الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية أجرت وزارة التجارة التركية، تعديلًا على المنتجات والبضائع التي تحتاج إلى تصريح مسبق أو محظور تصديرها، لتضيف للقائمة البطاطس والبصل. بحسب جريدة (سوزوجو).

وفقًا للتعديل الجديد على “تصدير المواد المحظورة والسلع المحظورة” الصادر عن وزارة التجارة، فإن المنتجين الذين يرغبون في تصدير البطاطس والبصل سوف يتقدمون بطلب إلى وزارة الزراعة والغابات للموافقة عليها.

وكان مسئول بغرفة بولاتلي الزراعية في أنقرة أكد في تصريحات العام الماضي أن ارتفاع سعر البصل سببه انحسار مساحة الأرض المزروعة بالمحصول.

يشار إلى أن تركيا لجأت العام الماضي إلى استيراد البصل من مصر بدلا من إيران، في محاولة منها لزيادة المعروض في السوق والسيطرة على الأسعار، وكشفت تقارير أن تركيا حصلت على 13 ألف طن من البصل المصري في الربع الأول من 2019.

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