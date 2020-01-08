فيجان يوكسداغ: الشعب في تركيا أقوى من أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – بتهمة إهانة الرئيس أردوغان التي اعتقلت بموجبها رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، السابقة فيجان يوكسداغ، صدر قرار جديد بتغريمها 1740 ليرة تركية خلال جلسة محاكمتها الأخيرة.

يوكساكداغ المعتقلة منذ ثلاث سنوات، مع رئيس الحزب المشارك صلاح الدين ديمرتاش، نقلت من سجنها إلى جلسة المحاكمة لسماع الحكم في مدينة فان جنوب شرق تركيا.

خلال الجلسة كانت يوكساكداغ تتابع ما يدور من خلال نظام المتابعة بالصوت والصورة عبر الإنترنت، ولكنها أوضحت خلال دفاعها عن نفسها، أن هناك مشاكل في الصوت، وقالت: “السياسي في بعض الأحيان يكون حادًا في كلامه أو يقول كلاما قد لا يعجب الآخرين؛ لأنني سياسية، وهذا هو عملي. يمكنني أن أوجه انتقادات حادة للآخرين. ويجب ألا يكون ذلك جريمة”.

وأكدت أن ما تتعرض له ليس محاكمة وإنما حيلة سياسية يتبعها حزب العدالة والتنمية من أجل إطالة عمره في الحكم، قائلة: “هذا يعتبر انقلابًا على إرادة المواطنين. نحن هنا الآن لأننا نقف أمام هذا الانقلاب. وجودنا داخل السجون هو معاقبة للأفكار والآراء. ولكن الحقيقة أنه من غير الممكن التخلص من أي فكر من خلال الإلقاء بأصحابه في السجن”.

أضافت: “سنقاوم. سنقاوم في وجه الظالم. إن لم نقاوم، سيفوزون هم. نحن نقاوم والشعب أيضًا، وسيخسرون هم. هناك شعب أكبر من أردوغان في هذا البلد. نحن نستند إلى هذا الشعب في مواجهة جحافل الظلم. ستهدم قصورهم في يوم من الأيام، وسيكون مصيرهم تحت الأنقاض”.

وبينما كان يُترقب إخلاء سبيل رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المشاركان في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء بمحاكمة صلاح الدين دميرتاش مع رئيسة الحزب المشاركة فيجان يوكساداغ في من خارج القضبان صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق دميرتاش ويوكسداغ.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما كان دميرتاش ويوكسداغ رئيسًان مشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، تم إلقاء القبض عليها على خلفية التحقيق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني اليورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية، واتهامهما بتحريض الأكراد على التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية.

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