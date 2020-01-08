لا ناجين من تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

طهران (زمان التركية)ــ لقى جميع ركاب الطائرة الأوكرانية حتفهم في حادث تحطم الطائرة اليوم الأربعاء بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران.

الناطق باسم مطار الإمام الخميني علي كاشاني قال إن كافة ركاب وطاقم الطائرة الاوكرانية وهم 167 راكبا، لقوا حتفهم.

واوضح أن “140 منهم ایرانیین و9 من افراد الطاقم” بحسب وكالة أنباء “ارنا”.

وكانت الطائرة الأوكرانية من طراز “بوينغ 737” أقلعت صباحًا من مطار الإمام الخميني باتجاه كييف للرحلة بي إس-752، “ولكن بسبب اشتعال النيران في محركها بسبب خلل فني تحطمت في ضواحي المطار بالقرب من مدينة برند جنوب العاصمة طهران.

تحطم طائرة أوكرانية بطهران ومقتل جميع ركابها على متنها 180 شخصا.. تحطم طائرة تابعة للخطوط الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في #طهران، والتلفزيون الإيراني يعلن مقتل جميع الركاب Geplaatst door ‎Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة‎ op Dinsdag 7 januari 2020

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم نجاة أي شخص من تحطم الطائرة قائلا إن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737 قتلوا”.

في وقت سابق. قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، إنه “حتما هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب” التي كانت متجهة من طهران إلى كييف. وبحسب الوكالة فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 170 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم.

ويشكك محللون في تعرض الطائرة الإيرانية لقصف صاروخي، حيث أن الطيار لم يتواصل مع برج المراقبة لإبلاغهم بوقوع خلل فني، في حين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صباح اليوم عدة صواريخ على قواعد أمريكية في العراق.

الخطوط الأوكرانية: طائرة البوينغ التي تحطمت قرب طهران كانت جديدة وتمّ فحصها قبل يومين — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 8, 2020



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