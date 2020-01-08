ماذا قال قاسم سليماني عن أحمد داود أوغلو وهاكان فيدان؟

طهران (زمان التركية) – كشف موقع ” The Intercept ” المتخصص في نشر وثائق سرية للغاية خاصة بحكومات الدول، تقريرًا حول علاقة قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، المقتول في غارة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، مع مسئولين أتراك.

الموقع أوضح أن قاسم سليماني، الذي يوصف في إيران بأنه الرجل الثاني في البلاد فضلًا عن أنه مهندس التوسعات الأمنية لإيران بمنطقة الشرق الأوسط، كان معجبًا بشدة بكل من أحمد داود أوغلو، خلال فترة توليه وزارة الخارجية، وهاكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات التركية.

وأشار الموقع إلى أن قاسم سليمان كان يشبه نفسه بداود أوغلو، يعقد مقارنات بينه وبين نفسه فيما يتعلق بدوره في السياسات الخارجية، ثم بدأ يشبه نفسه برئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان اعتبارًا من عام 2014.

الموقع أوضح أنه حصل على معلومات سرية للغاية من داخل إيران، يستند فيها إلى تقارير استخباراتية سرية مكونة من 700 صفحة.

وقال الموقع في تسريباته: “هناك صداقة قوية بين سليماني وداود أوغلو؛ فقد كان سليماني يعقد مقارنات بين دوره في السياسات الخارجية الإيرانية ودور داود أوغلو في السياسات الخارجية التركية”.

وكشف أن قاسم سليماني كان يرى نفسه “رئيس الاستخبارات ومسؤولا عسكريا يمكن مقارنته بهاكان فيدان”، وذلك اعتبارًا من عام 2014 حيث زاد دور إيران في مكافحة تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، على حد زعم الموقع.

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