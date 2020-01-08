مقرب من باباجان يكشف موعد تأسيس الحزب الجديد

أنقرة (زمان التركية) – نفى مصدر مقرب من نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان ما يشاع عن تأجيل إعلان تأسيس الحزب الجديد، وقال إن الشهر الحالي سيشهد ظهور حزب باباجان للنور.

موقع (SHABER3.COM) نقل عن أحد الشخصيات المقربة من فريق باباجان، قوله: “هناك أخبار تتداول على المواقع الإعلامية تزعم تأسيس حزب باباجان في 20 يناير/ كانون الثاني، في حين أن البعض الآخر يتحدث عن تأجيل تأسيس الحزب إلى الشهر المقبل. ولكن كلاهما غير صحيح. الحقيقة أن أعمال وضع اللمسات الأخيرة تجري، وسيتم التأسيس قبل نهاية الشهر الجاري”.

يواصل نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، تحركاته لتأسيس حزبه الجديد، بعد أن انشق عن حزب العدالة والتنمية، وسط حالة من الضبابية تخيم على شكل وهوية وأعضاء وتاريخ تأسيس حزب الجديد.

وهناك معلومات متضاربة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص موعد تأسيس الحزب الجديد، لينضم إلى حزب “المستقبل” الذي أسسه الشهر الماضي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وكان علي باباجان قال في لقاء تلفزيوني إنه سيعلن تأسيس الحزب الجديد مطلع عام 2020.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة ظهرت فيها ادعاءات حوب إرسال الرئيس رجب طيب أردوغان وفدًا للقاء مقربين من علي باباجان لإقناعه بالعدول عن خطوة تأسيس حزب جديد.

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