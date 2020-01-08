نادي الزمالك المصري يرفض عرضًا كرويًا من تركيا لهذا السبب..

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلن نادي الزمالك المصري رفض عرض قدمه نادٍ تركي لضم نجم الزمالك مدافع فريق الكرة الأول اللاعب محمود علاء.

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال إنه رفض عرضًا خياليًا “من أحد الأندية الشهيرة في تركيا”، وأكد رئيس الزمالك أن العرض التركي لضم مدافع الزمالك مرفوض حتي “لو تضمن كل ملايين العالم”.

موقع (يلا كورة) نقل عن مصدر مقرب من المدافع الدولي محمود علاء نجم أن العرض جاء من نادي سيفاس سبور متصدر الدوري التركي.

وقال مرتضى منصور على هامش اجتماعه مع رؤساء بعض الأندية، أمس الثلاثاء، “لن يلعب أحد من فريق الزمالك في دولة تعادي مصر”.

وبينما أيد عدد من مشجي الزمالك القرار، رأى البعض الآخر أنه حرم محمود علاء فرصة اللعب في الدوري الأوروبي.

–