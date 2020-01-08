وصول أول مجموعة عسكرية تركية إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – وصلت أول مجموعة من القوات العسكرية التركية إلى العاصمة الليبية، طرابلس.

وأعلن ناصر عمار، قائد القوات الاحتياطية لعملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية لصد قوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول أول القطاعات العسكرية التركية إلى طرابلس.

أضاف العسكري الليبي: “مع وصول أول دفعة من القوات التركية بات بإمكان قواتنا إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الليبي” وذكر عمار أنه القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني اصبحت قادرة على إسقاط طائرات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن خلال اجتماع مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية برئاسته وصول 35 جندي تركي إلى ليبيا.

من جانب آخر اعلنت قوات الجيش الوطني يوم الإثنين السيطرة على كامل مدينة سرت الساحلية الواقعة بين طرابلس وبنغازي.

–