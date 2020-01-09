الخطوط التركية تستأنف الرحلات الجوية إلى إيران والعراق

أنقرة (زمان التركية)ــ قررت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتهما الجوية إلى بغداد وطهران مساء اليوم الخميس.

وكانت رحلات الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس توقفت أمس الأربعاء لأسباب أمنية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “حرييت” ستستأنف الرحلات من تركيا إلى العراق وإيران بدء من السادسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

وكانت الخطوط الجوية التركية، أعلنت أمس الأربعاء وقف رحلات الطيران إلى العراق وإيران، مؤقتًا على وقع التوترات مع واشنطن.

وتم وقف الرحلات المجدولة المخطط لها إلى العراق وإيران، احترازيا حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) من الخميس، وفق وكالة (الأناضول).

وقالت الوكالة استنادا إلى مصادر إن الخطوط الجوية التركية، أخرجت العراق وإيران من رحلاتها التي تسيرها، وذكرت أن طائرات الشركة ستمتنع من استخدام أجواء البلدين بشكل مؤقت.

يأتي القرار بعد تعرض طائرة أوكرانية أمس الأربعاء إلى التحطم بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، فيما عزز رفض إيران تسليم الصندوق الأسود إلى أوكرانيا فرضية تحطم الطائرة بسبب صاروخ، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس قصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بعدة صواريخ.

واليوم تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد مجددا إلى قصف صاروخي تبناه الحرس الثوري الإيراني.

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