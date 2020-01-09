دراسة: 58% من الأتراك يعارضون إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن 58 في المئة من الأتراك يعارضون إرسال قوات عسكرية إلى الحرب في ليبيا.

وفي استطلاع رأي، أجرته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية في 12 مدينة بمشاركة 1537 شخصا، طُرح على المشاركين سؤال حول ما إن كان يتوجب على تركيا إرسال جنود إلى ليبيا أم لا.

وأجاب 34 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب في حين شدد 58 في المئة من المشاركين على ضرورة عدم تدخل تركيا عسكريا في ليبيا. ولم يوضح 8 في المئة من المشاركين موقفهم من الأمر.

وساطة

وخلال استطلاع الرأي نفسه طُرح على المشاركين سؤال حول مدى تأييدهم لسياسة تركيا الخارجية، حيث أوضح 15 في المئة من المشاركين أنه يتوجب على تركيا مساندة أحد أطراف الصراع ودعمه عسكريا وسياسيا، بينما رأى 75 في المئة من المشاركين أنه يتوجب على تركيا عدم مساندة أي من أطراف النزاع واقترحوا أن تتولي بلادهم الوساطة بين طرفي الصراع، ولم يوضح 10 في المئة من المشاركين موقفهم من الأمر.

هذا وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبي، وفي هذا الإطار أعلنت أنقرة أنها أرسلت إلى الآن 35 عسكريًا إلى ليبيا لتدريب القوات التابعة للحكومة في مواجهة قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان المشير خليفة حفتر وجه رسالة إلى الأتراك داعيًا إياهم للانتفاض ضد الرئيس رجب أردوغان الذي وصفه بـ “المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته”.