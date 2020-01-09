زلزال يضرب “دينزيلي” غرب تركيا

دينزيلي (زمان التركية)ـــ هز زلزال دينزيلي غرب تركيا صباح اليوم الخميس.

وبحسب مرصد قنديلي للزلازل، ضرب الزلزال حي “بوزكورت” بمنطقة دنيزلي وفق صحيفة “حرييت”.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع على عمق 6.14 كيلومترًا، ولم يبلغ عن خسائر في الأرواح والممتلكات. وفق موقع (نيو ترك بوست).

وأواخر العام الماضي، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هز زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة ساريكاميس السياحية في ولاية قارص شرق تركيا.

وفي الحادي عشر من الشهر الماضي هز زلزال قضاء “ألطي أيلول” بولاية باليكسير غربي تركيا، بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر. وتسبب الزلزال في تصدع بعض المباني، من بينها بيت الطالبات في بالكسير.