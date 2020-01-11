الوكالة السورية: قوات تركيا تحاصر “رأس العين” وتنشئ مهبطًا للحوامات

رأس العين (زمان التركية)ــ قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن القوات التركية تفرض حصارًا على مدينة رأس العين في ريف الحسكة شمال غربي محافظة الحسكة، وأنشأت مهبطاً للحوامات في محيطها.

وقالت الوكالة إن مدينة رأس العين محاصرة من قبل قوات “الاحتلال التركي” التي “أغلقت جميع مداخلها ومنعت السيارات من الخروج أو الدخول إليها وذلك بغية التضييق على الأهالي لإجبارهم على مغادرة المدينة وإسكان عائلات الارهابيين مكانهم”.

وأضافت الوكالة في خير أمس الجمعة “اقتحمت مجموعات من الإرهابيين أمس -الخميس- قرى وبلدات محتلة في منطقة رأس العين وسطت بقوة السلاح على الأغنام من أصحابها لبيعها بعد تهريبها إلى تركيا”.

وزعم الخبر إنشاء مهبط حوامات في إحدة قرى رأس العين وقال “قوات الاحتلال التركي أنشأت مهبطاً للحوامات في قرية السودة بريف رأس العين بينما منعت الأهالي من العودة إلى منازلهم في القرية”.

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة ضمن”الجيش الوطني السوري” إلى مدينة رأس العين، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد انسحاب عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منها.

ومنذ إطلاق عملية “نبع السلام” العسكرية يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شمال شرق سوريا ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت تركيا السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.

وفي إطار سلسلة من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، قتل الأربعاء الماضي ثلاث عسكريين أتراك بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأربعين بريف مدينة رأس العين، كما قتل في الحادث ذاته مسلحين اثنين في الفصائل السورية المتحالفة إضافة إلى إصابة 4 مقاتلين آخرين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

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