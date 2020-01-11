تركيا.. اعتقال راهب سرياني بتهمة مساعدة تنظيم إرهابي

ماردين (زمان التركية) –اعتقلت الشرطة التركية 10 مواطنين في مدينة ماردين جنوب تركيا، بينهم الراهب السرياني بكنيسة مور.

قوات الجاندرما استمعت لأقوال الراهب السرياني يعقوب سفر بيلاجان والمواطنين السريان موسى تشاتاكين وهاشو دينتش ومحمد باشاك، ثم قامت بتحويلهم إلى المحكمة المختصة، مع طلب إصدار مذكرة اعتقال في حقهم، بتهمة “تقديم المساعدة لتنظيم إرهابي وإيواء أفراده”.

المحكمة أصدرت قرارًا بإصدار مذكرة اعتقال في حق الراهب السرياني يعقوب سفر بيلاجان، بتهمة “تقديم المساعدة لتنظيم إرهابي وإيواء أفراده”، بينما أصدرت قرارًا بالإفراج عن لثلاثة آخرين على ذمة القضية.

النيابة العامة استندت في قرارها بالقبض على الرهاب السرياني، إلى بلاغ من أحد المواطنين في عام 2018، زعم فيه أن عناصر من التنظيم الإرهابي دخلوا إلى الدير المسؤول عنه الراهب؛ من جانبهم طالب المحامون من جهات التحقيق الاطلاع على الصور الجوية التي يقال أنها التقطت للواقعة، إلا أن طلبهم تم رفضه.

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