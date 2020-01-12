12 يناير 2020

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أمير قطر يزور إيران بعد مقتل قاسم سليماني

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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أمير قطر يزور إيران بعد مقتل قاسم سليماني
gazeteciler

طهران (زمان التركية)ــ وصل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، إلى إيران، التي تشهد أوضاعا متوترة، قادما من سلطنة عمان التي قدم فيها العزاء في وفاة السلطان قابوس.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير سيتوجه “إلى مدينة طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة”.

وتعتبر زيارة تميم بن حمد إلى إيران هي الأولى من نوعها منذ توليه حكم قطر عام 2013، لكن العلاقات بين الدوحة وطهران على أشدها، وكان ذلك من بين أسباب الغضب الخليجي على قطر.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الأربعاء الماضي قصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ردًا على اغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

والخميس الماضي اتصل أمير قطر بنظيره الإيراني حسن روحاني معزيا في مقتل الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار طهران والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني.

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