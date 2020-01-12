12 يناير 2020

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إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي غرق قاربهم بالبحر المتوسط

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فى :آخر الأخبار, العالم
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إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي غرق قاربهم بالبحر المتوسط
gazeteciler

أثينا (زمان التركية) – لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم، أمس السبت بعد غرق قارب هجرة غير شرعية كان يقلهم، ضمن 50 مهاجرًا في البحر الأيوني-أحد أفرع البحر المتوسط-، حسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وبحسب مصادر مطلعة عثر على 12 جثة، وسط استمرار عمليات البحث، وتم إنقاذ أكثر من 20 شخصًا على قيد الحياة، وعلى ما يبدو كان القارب يحاول الوصول إلى إيطاليا.

خفر السواحل اليوناني دفع بستة قوارب ومروحيتين تابعتين لسلاح البحرية ضمن جهود الإنقاذ، حسب ما أفادت السلطات.

وأفاد خفر السواحل أن 4 سفن شحن كانت تمر بالقرب من القارب الذي غرق قرب جزيرة باكسي ساعدت في عملية الإنقاذ.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن 73 شخصًا آخرين أُنقذوا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت الماضيين.

kanun
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