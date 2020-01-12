الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية ترحيبها بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من اليوم الأحد.

ودعت الجامعة بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة، “الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين”.

ومع تصاعد الأزمة الليبية بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التدخل في ليبيا وإرسال قوات عسكرية، بموجب الاتفاق الموقع مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، أجرى قادة أوروبيون اتصالات مكثفة من أجل احتواء الوضع في ليبيا، دفعت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت لإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من من اليوم الأحد.

اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، قال في بيان نشره عبر فيسبوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”.

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