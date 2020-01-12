12 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم العربي
اترك تعليق
4 مشاهدة
الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا
gazeteciler

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية ترحيبها بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من اليوم الأحد.

ودعت الجامعة بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة، “الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين”.

ومع تصاعد الأزمة الليبية بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التدخل في ليبيا وإرسال قوات عسكرية، بموجب الاتفاق الموقع مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، أجرى قادة أوروبيون اتصالات مكثفة من أجل احتواء الوضع في ليبيا، دفعت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت لإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من من اليوم الأحد.

اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، قال في بيان نشره عبر فيسبوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”.

 

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول