“الجيش الوطني الليبي” يعلن وقف إطلاق النار غرب ليبيا

سرت (زمان التركية)ــ أعلنت قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف ليل السبت، في أعقاءب اتصالات مكثفة لقادة أوروبيون من أجل احتواء الوضع في ليبيا بعد أن قررت تركيا التدخل في الصراع.

اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، قال في بيان نشره عبر فيسبوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعوم من تركيا فايز السراج، قد قال في وقت سابق إن وقف إطلاق النار سيكون مشروطا بتراجع قوات المشير خليفة حفتر. وأضاف السراج أنه يرحب بالمبادرة الروسية التركية المشتركة للتوصل إلى هدنة. وتابع، في أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما، إن “الشرط هو انسحاب المهاجم الذي لا يبدو مستعدا لأن لديه طريقة عمل أخرى”، في إشارة إلى حفتر.

ودعا الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول الأربعاء إلى وقف لإطلاق النار، وطلبت تركيا السبت من روسيا إقناع حفتر باحترامه.

ويقول حفتر إنه لا يمكن ضمان إحياء العملية السياسية واستقرار البلاد إلا من خلال القضاء على ما يصفها بـ “الجماعات الإرهابية” وحل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.