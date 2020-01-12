زعيمة حزب الخير: يجب الانتقال لنظام برلماني أكثر قوة

مرسين (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير القومي في تركيا، ميرال أكشنار، إن هناك ضرورة للانتقال مرة أخرى إلى نظام حكم برلماني قائم على سيادة القانون والديمقراطية بما يتناسب مع قيم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

تصريحات ميرال أكشنار، جاءت خلال مشاركتها في ندوة حزبها بعنوان: “النظام البرلماني المحسن والمقوى”.

وأوضح ميرال أكشنار إلى أن آخر استطلاعات الرأي كشفت أن 64% من المواطنين يريدون الانتقال مرة أخرى إلى النظام البرلماني، قائلًة: “يجب الانتقال مرة أخرى إلى نظام برلماني قائم على سيادة القانون والديمقراطية بما يتناسب مع قيم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين”.

وأضافت أكشنار: “الثقة والأمن هما عماد الاقتصاد. والعدالة هي ما تحقق الأمن والثقة. وسيادة القانون هي ما يحقق العدالة. الحرية هي حرية التعبير، والفصل بين السلطات، هي الشفافية. ويجب الابتعاد عن الوساطة. يجب الاعتماد على الكفاءة”.

وأكدت: “نحن حزب الخير نقوم بدورنا كحزب معارض. وسننجح في هذا الأمر. سننجح في الانتقال إلى نظام برلماني محسن ومقوى مرة أخرى. سنؤسس الديمقراطية مرة أخرى. سنؤسس الشفافية وسيادة القانون والفصل بين السلطات”.

وكان رئيس حزب “المستقبل” المؤسس حديثًا في تركيا أحمد داود أوغلو، وجه كذلك انتقادات للنظام الرئاسي الذي تحولت له تركيا عقب الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2018، وأكد أن حزبه يدعم عودة البلاد لنظام الحكم البرلماني، قائلًا: “إذا استمر النظام الرئاسي، لن يكون من الممكن استمرار الديمقراطية في البلاد”.

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