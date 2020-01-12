120 دواء مختف من الصيدليات في تركيا بينهم علاج الجرب

أنقرة (زمان التركية) – حذ رئيس اتحاد الصيادلة الأتراك، أردوغان تشولاك، من أن هناك نحو 120 دواء غير متوافر في الصيدليات داخل تركيا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتفاقم الأزمة للغاية خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وقال تشولاك: “هناك حوالي 120 دواء غير متوافر في الصيدليات. هناك أزمة في علاجين من كل مجموعة دوائية. تركيا تتعرض لأزمة في الدواء كما يحدث في بافي دول العالم. حل هذا هو دعم الإنتاج المحلي للأدوية”.

وفيما يتعلق بمرض الجرب المنتشر في المدن التركية وأدوية علاجه، قال: “مرض الجرب الذي يعتبر مرضا معديا يظهر نتيجة العيش في بيئة غير نظيفة وتغذية غير جيدة. تعرضنا لموجة هجرة خطيرة. هناك مشكلة في الأدوية المستخدمة في علاج الجرب”.

وأوضح تشولاك أن الأدوية بات يمكن العثور عليها من خلال تطبيق “Eczanem Nerede – أين صيدليتي”، والذي يقدم خدمات طلب الأدوية مجانًا، مشيرًا إلى أن التطبيق يوصل المريض لأقرب صيدلية.