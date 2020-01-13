تقرير: العدالة والتنمية يريد تطبيق غرامة على العزوبية في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ قال تقرير صحفي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يناقش تقديم مقترح إلى البرلمان، بتحصيل “غرامة عزوبية”، ممن لم يتزوجوا وتخطت أعمارهم الثلاثين، وفق موقع (sondakika).

وتكشف تقديرات أن تركيا بدأت تفقد ميزة كونها مجتمعًا شابًا، بعدما ارتفعت نسبة كبار السن من 4% عام 1990 إلى 9% في الوقت الحالي، بعد مرور 20 عامًا.

وهناك تراجع ملحوظ في معدلات الزواج والطلاق خلال السنتين الماضيتين في تركيا وفق معهد الإحصاء التركي.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان حذر الشباب من تأجيل الزواج، واستبداله بعلاقات غير شرعية.

وبسبب العزوف عن الزواج، بات هناك اختلاف كبير في معدل الخصوبة بين المدن في شرق البلاد وغربها، حيث أن هناك تراجعًا حقيقيا في نسبة الخصوبة في جميع المدن، مع زيادة في أعداد كبار السن فوق 65 عامًا.

ويمثل هذا الوضع أزمة كبيرة وعميقة بالنسبة لتركيا، التي تعتبر من الدول النامية، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

التقديرات أوضحت أن نسبة الخصوبة في عام 2001 كانت 2.38، بينما تراجعت خلال عام 2017 إلى 2.07، وسط توقع بتراجع هذه النسبة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى مستوى التجدد للشعب التركي أصبح أقل من 2.10%، الأمر الذي يشير إلى أن تركيا ستصبح بين الدول الأكثر ضمًا لكبار السن بعد 22 عامًا.