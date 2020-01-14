أردوغان يستعد لزيارة ألمانيا بشكل مفاجئ

أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي رجب أردوغان لزيارة ألمانيا، بشكل غير معلن حتى الآن، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، لحضور قمة برلين حول الأزمة الليبية، وفق مصادر دبلوماسية.

وكان أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكدا بعد الاتصال الهاتفي بينهما في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، على استعدادها للمساهمة والمشاركة في مؤتمر برلين من أجل إنهاء الحرب الداخلية المستمرة في ليبيا.

الدول المعلن مشاركتها حتى في قمة برلين، هي إيطاليا وفرنسا فقط، دون الإشارة إلى أي مشاركة من تركيا.

وكان أردوغان أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومن المقرر أن تجري ميركيل زيارة إلى تركيا، في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولم تسثمر المباحثات التي شهدتها روسيا أمس بمشاركة تركيا حول الأزمة الليبية، في اتفاق طرفي النزاع على وقف إطلاق النار، حيث رفض المشير خليفة حفتر قائد “الجيش الوطني الليبي” القبول ببنود الاتفاق الذي وقع عليه أمس فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

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