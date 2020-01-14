تركيا تؤكد لقاء رئيس المخابرات مع نظيره السوري

أنقرة (زمان التركية) – أكدت تركيا اليوم الثلاثاء، رسميًا عقد لقاء بين رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ونظيره السوري علي مملوك.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن اللقاء يأتي “حفاظًا على المصالح التركية وإحلال للسلام في المنطقة”.

أضاف عقب اجتماع حزب “العدالة والتنمية”، اليوم، الثلاثاء، أن “المسؤولين الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية، بهدف الحفاظ على المصالح التركية والإسهام في إحلال السلام والأمن بالمنطقة”.

وكشفت أمس وكالة الأنباء السورية عن لقاء ثلاثي جمع رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك ورئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان في موسكو بحضور مسؤولين روس.

وقالت إن جهاز الاستخبارات السوري طلب من الجانب التركي الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية “سوتشي” الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2018، وإخلاء منطقة “خفض التصعيد” في إدلب من“الإرهابيين” وفتح الطرقات الدولية.

وقالت وكالة (رويترز) إن مملوك وفيدان التقيا في موسكو، على هامش قمة بحث اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والتي باءت بالفشل.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أقر بوجود مستويات منخفضة من الاتصال بين جهازي المخابرات، لكن لأول مرة يتم الكشف عن لقاء مباشر بين رئيسا جهاز المخابرات السوري والتركي وجها لوجه.

ووفق وكالة رويترز، بحث فيدان مع مملوك “وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا”، بالإضافة إلى إمكانية العمل ضد وحدات حماية الشعب في شرقي نهر الفرات، على حد قولها.

واتخذت تركيا منذ أيام الثورة السورية الأولي موقفًا داعما للمعارضة، تطور لدعم الجماعات السورية المسلحة والمشاركة لاحقا بوجود عسكري في سوريا.