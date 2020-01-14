تفاصيل منح تركيا 2020

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت انقرة عن فتح الباب للطلاب الأجانب للتقديم على منح تركيا 2020، التي يقدمها مجلس التعليم العالي، ورئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) الحكومية، ووقف الديانة التركي.

وإلى جانب المنحة المادية التي تقدمها “YTB” للطلاب الأجانب الفائزين بها، تشمل المنحة أيضا تسديد نفقات الطلاب المتعلقة بالجامعة، والسكن، والتأمين الصحي، فضلا عن تذاكر السفر ذهابا وإيابا من وإلى تركيا.

وتستقبل “YTB” طلبات التسجيل لدى برنامج “المنح التركية”، عبر الرابط:www.turkiyeburslari.gov.tr خلال الفترة بين 10 يناير/ كانون الثاني – 20 فبراير/ شباط للعام الحالي.

وتشترط “المنح التركية” على الطلاب الراغبين في التسجيل، أن يكون معدلهم 70% على أقل تقدير فما قوق، لتبدأ بعدها عملية اختيار الفائزين بالمنح وفق معايير معينة، وإجراء المقابلات معهم، يليه توجيه دعوة للطالب المقبول، للحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا، ومن ثم بدء الدراسة في الجامعة التي اختارها.

** نطاق المنح الدراسية التركية:

وتقسم المنح التركية على حسب برامج مختلفة منها:

– برنامج دوام كامل لمرحلة الليسانس: وتتضمن تسجيل الطالب الأجنبي في الفرع الجامعي الذي تم قبوله به، وتقديم 700 ليرة، نفقة شهرية له، والتكفّل بمصاريفه الجامعية والسكنية والصحية، وتقديم دورة في تعلّم اللغة التركية لمدة عام كامل، فضلا عن منحه تذكرة طيران لمرة واحدة.

– منح الدراسات العليا: وتتضمن تسجيل الطالب الأجنبي في الفرع الجامعي الذي تم قبوله به، وتقديم 950 ليرة، نفقة شهرية له (1400 ليرة، لطلاب الدكتوراة)، والتكفّل بمصاريفه الجامعية والسكنية والصحية، وتقديم دورة في تعلّم اللغة التركية لمدة عام كامل، فضلا عن منحه تذكرة طيران لمرة واحدة.

– المنح الدراسية القصيرة الأجل – برنامج النجاح: وتتضمن تقديم 450 ليرة تركية، نفقة شهرية لطالب مرحلة الليسانس، و600 ليرة، لطالب الدراسات العليا و900 ليرة، لطالب الدكتوراة.

– برامج منح اللغة والثقافة التركية – برنامج التواصل التركي لموظفي القطاع العام والأكاديميين: وتتضمن تقديم نفقة شهرية تبلغ ألفين ليرة، وتذكرة طيران لمرة واحدة، فضلا عن تقديم خدمة السكن والدروس التركية.

كما أن هناك منحا أخرى خاصة، وتختلف بحسب الجامعة التركية التي تقدمها، حيث تتضمن بعضها التكفّل بكافة مصاريف الطالب خلال فترة تواجده في تركيا للدراسة، ويمكن الاطلاع على هذه المنح عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات في تركيا.

** منح مجلس التعليم العالي (يوك)

ضمن إطار سياسات مجلس التعليم العالي التركي، للوصول إلى مكانة عالمية في هذا المجال، شهدت أعداد الطلاب الأجانب في الجامعات التركية، طفرة كبيرة لتصل إلى 178 ألف طالب.

وخلال عام 2019، أطلق مجلس التعليم العالي التركي، موقعwww.studyinturkey.gov.tr الذي يقدّم معلومات شاملة حول الجامعات ونظام التعليم العالي في تركيا.

كما يمنح “التعليم العالي” التركي، منحا لطلاب البلدان التي أبرمت معها بروتوكولات لتقديم المنح في مستويات الليسانس، والدراسات العليا والدكتوراة.

– أبرز منح مجلس التعليم العالي التركي:

برنامج مولانا للتبادل الدراسي والبعثات: يقوم على تبادل الطلاب والأكاديميين بين الجامعات التركية ونظيراتها لدى البلدان التي وقع “التعليم العالي” التركي، بروتوكلات تعاون معها في هذا المجال.وبفضل هذا البرنامج، تم تبادل 5 آلاف و990 طالبا وأكاديميا، منذ العام الدراسي 2013- 2014.

منح الطلاب الأجانب: عبارة عن تقديم فرصة التعليم لطلاب البلدان التي تم إبرام مذكرات تعاون بينها وبين “التعليم العالي” التركي، لدى الجامعات الحكومية التركية. وفي إطار هذه المنحة، يتلقّى طلاب كلّ من ألبانيا، وبنغلاديش، وإثيوبيا، وغامبيا، والفلبين، وفلسطين، وكوسوفو، ومقدونيا، وباكستان (أزاد جامو كشمير)، ورواندا، والسودان، وأوغندا، وأوكرانيا، تعليمهم في مختلف الجامعات التركية.

برنامج التبادل الدولي القائم على المشاريع: يقوم البرنامج على دعم “التعليم العالي” التركي، المشاريع المعدّة من قبل مؤسسات التعليم العالي في البلاد. ومنذ العام الدراسي 2016-2017ـ حظي أكثر من 114 مشروع مشترك مع 37 دولة، بدعم مجلس التعليم العالي التركي. كما تم تبادل 740 طالبا وأكاديميا، بفضل برنامج المنح هذا.

برنامج منح “التعليم العالي” الذي يكفل فرص العمل للطلاب في بلدانهم: تم إطلاق هذا البرنامج لأول مرة مع طلاب باكستان (أزاد جامو كشمير)، تبعهم طلاب كوسوفو، وبنغلاديش، والسودان، وفلسطين، ورواندا، وأوكرانيا والفلبين. ويقوم البرنامج على التزام الطالب الحاصل على المنحة، بتقديم الخدمة لدى جامعة بلاده التي فاز عبرها بالمنحة، قرابة ضعفي الفترة التي حصل فيها على المنحة في تركيا.

منحة علم اللغة التركية: تقوم على تقديم مجلس التعليم العالي، منحة لطلاب الليسانس ممن يتلقون تعليما في اللغة التركية وآدابها، وعلم اللغة التركية في جامعات بلدانهم.

** منح وقف الديانة التركي

واعتبارا من عام 2020، سيكون بإمكان الطلاب الأجانب الراغبين بدراسة الإلهيات في مرحلة الليسانس بالجامعات التركية، التسجيل في برنامج منح ثانوية الأئمة والخطباء الدولية الذي يقدّمه وقف الديانة التركي. ويمكن للراغبين بالتقدّم للمنحة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني www.diyanetburslari.tdv.org .

وبالنسبة للطلاب الأجانب في الجامعات التركية، ممن يواصلون تعليمهم على حسابهم الخاص يمكن لمثل هؤلاء الطلاب التقدّم للدراسة في الجامعات التركية عبر الخضوع لاختبار الطلاب الأجانب “يوس-YÖS” أو اختبار الطلاب الدوليين “UÖS”، وهناك عدد من الجامعات يمكن الحصول على قبول فيها لا تشترط خوض هذين الامتحانين تدرس باللغتين التركية و الإنجليزية.

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