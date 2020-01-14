فيديو.. تبادل إطلاق نار عنيف في محيط جهاز المخابرات السوداني

الخرطوم (زمان التركية)ــ يشهد محيط جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في العاصمة الخرطوم إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، أغلقوا بعض الطرق.

ووصلت قوات من الجيش السوداني والدعم السريع لاحتواء الموقف.

وقالت قناة (الجزيرة) إن عناصر من الشرطة العسكرية تتبادل إطلاق النار مع عناصر من جهاز الأمن، وإن الحادث وقع احتجاجا على ضعف مكافأة نهاية الخدمة بعد صدور قرار بحل هيئة العمليات.

وكان جنود هيئة العمليات تم تخييرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع أو الإحالة للتقاعد لكن الغالبية العظمى من هذه القوات فضل الإحالة التقاعد والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وقال مصدر للجزيرة “اليوم استلم عدد قليل من جنود الهيئة حقوقهم ولكن الموجودين في معسكرات الرياض وكافوري وسوبا عندما عرفوا طبيعة المبلغ قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم لأنها ضعيفة وطالبوا بالمبلغ كاملا.

وأصدر تجع المهنيين السودانيين بيانا بشأن الأحداث الجارية في الخرطوم، دعا فيه المواطنين المتواجدين في المناطق التي تشهد إطلاق النار، بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.

كما دعا أجهزة الدولة النظامية “للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات الغير مسؤولة” وناشد، لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.

مباشر من #السودان | إطلاق نار كثيف بالقرب من جهاز المخابرات العامة Geplaatst door ‎الجزيرة مباشر السودان‎ op Dinsdag 14 januari 2020

ونقلت وكالة (باج نيوز) عن مصدر قوله إن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة، باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا باحتجاز اللجنة المختصة.

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