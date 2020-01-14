وقف البث المباشر بعد إصابة وزير الداخلية التركي بنزيف

أنقرة (زمان التركية) – تسبب إصابة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس بنزيف في وقف البث المباشر لكلمته خلال مؤتمر صحافي للتعريف بحملة مساعدة إدلب.

خلال الكلمة التي ألقاها سليمان صويلو، بحملة مساعدة إدلب التي تنظمها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، فوجئ بنزيف من أنفه، الأمر الذي أدى إلى قطع البث المباشر لكلمته فورًا.

حسب ما تم الإعلان عنه فإن سليمان صويلو لا يعاني من أزمة صحية، وسيواصل عمله ونشاطه بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وكان سليمان صويلو، قال خلال الموتمر إن 312 ألف سوري فروا من إدلب إلى المناطق الحدودية مع تركيا منذ مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أن 76% منهم من النساء والأطفال.

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