الجارديان: 2000 مقاتل سوري جهزتهم تركيا للقتال في ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نحو ألفي مقاتل سوري جهزتهم أنقرة للقتال في ليبيا وانخرط نصفهم في القتال بصفوف حكومة الوفاق الوطني.

وقالت الجارديان إنها حصلت على هذه المعلومة من ثلاثة مصادر بتركيا وليبيا وسوريا.

تقرير الجارديان المنشور اليوم الأربعاء، أوضح أن هؤلاء المقاتلين وصلوا ليبيا عقب موافقة أردوغان الشهر الماضي على دعم حكومة فايز السراج، لمواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما يعني أن المقاتلين السوريين وصلوا طرابلس قبل موافق البرلمان هذا الشهر على تفويض أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

الجارديان قالت إن 650 مقاتلا سوريا انتقلوا من شمال سوريا بتمويل تركى عبر معبر هوار كيليس الحدودى فى ديسمبر/ كانون الأول الماضى، ثم نُقلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، ومنها إلى مواقع المواجهة في شرق المدينة.

وفى يناير/ كانون الأول الجاري غادر 350 مقاتلا آخرين إلى تركيا، ومنذ ذلك الحين تم نشر البعض منهم في ليبيا، مع آخرين لا يزالون يتلقون تدريبات في معسكرات بجنوب تركيا.

مصادر الجارديان قالت إن المقاتلين أبرموا عقودًا مدتها ستة أشهر مع حكومة الوفاق الوطني، مقابل 2000 دولار شهريًا، وهو مبلغ ضخم مقارنة بما يكسبوه في سوريا.

أما تركيا فتقوم بدفع الفواتير الطبية للجرحى، وهي مسئولة عن إعادة القتلى إلى سوريا، وقد توفي أربعة سوريين على الأقل في ليبيا بالفعل، على الرغم من أن وحداتهم قالت إنهم ماتوا أثناء تواجدهم في الخطوط الأمامية ضد القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

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