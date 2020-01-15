تركيا: الإفراج عن راهب سرياني بعد اعتقاله 5 أيام

أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارا بالإفراج عن الراهب السرياني، سفر بيلاشان، الذي اعتقل خلال مداهمة منزله بمدينة نصيبين في ولاية ماردين بتهمة مساعدة تنظيم إرهابي”.

وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت الراهب بيلاشان في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري ومن ثم امتثل أمام النيابة التي قضت بحبسه بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي”.

النيابة العامة استندت في قرارها بالقبض على الرهاب السرياني، إلى بلاغ من أحد المواطنين في عام 2018، زعم فيه أن عناصر من التنظيم الإرهابي دخلوا إلى الدير المسؤول عنه الراهب.

وعلى خلفية الطعن الذي تقدم به محاميه قضت المحكمة مؤخرا بإخلاء سبيل بيلاشان الراهب بكنيسة مور.

واستند قرار الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في ماردين على امتلاك بيلاشان لمحل إقامة ثابت وعدم الاشتباه بهروبه. وعقب صدور قرار المحكمة غادر بيلاشان سجن ماردين.

غادر بيلاشان السجن برفقه محاميه، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين السريانيين وجبريال أككرت، أحد رهبان معبد دير الزعفران.

وشكر بيلاشان كل من كانوا في استقباله واكتفى بالقول إنه يشعر بالتعب دون الإدلاء بأية تصريحات.

وخلال دفاعه بالمحكمة شرح بيلاشان كل شيء بما يتضمن سبب تقديمه الطعام إلى اثنين من أفراد تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي الذين قاما بزيارة المعبد.