الكشف عن سبب لقاء أردوغان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات

أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تشهد تركيا انتخاب خمسة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للانتخابات (YSK) ورئيسا جديدا للمجلس خلفا لرئيسه الحالي، سعدي جوفين، نظرا لانتهاء فترة ولايتهم هذا الشهر.

وستتولى الجمعية العمومية للمحكمة العليا والجمعية العمومية لمجلس الدولة انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للانتخابات.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، استقبل مساء أمس رئيس المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) سعدي جوفين، بالقصر الرئاسي، وأثار عقد اللقاء في ساعات المساء تساؤلين حول ما إن كان سعدي جوفين سيتقاعد أو أن حزب العدالة والتنمية يستعد لعقد انتخابات مفاجئة.

وستجتمع الجمعيات العمومية للمحكمة العليا ومجلس الدولة من أجل تحديد ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الأعلى للانتخابات، حيث ستنتهي ولاية سعدي جوفان وفاروق كايماك المنتخبين عن المحكمة العليا وزكي ييت وإلهان هاناغاسي وناكدين بوغداي المنتخبين عن مجلس الدولة في 23 من يناير/ كانون الثاني الجاري..

وسيتولى مجلس الدولة تحديد ثلاثة من الأعضاء لعضوية المجلس الاعلى للانتخاباتعلى أن تتولى المحكمة العليا تحديد الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وخلال عملية الانتخاب، التي ستعقدها الجمعية العمومية للمحكمة العليا، سيتم انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الأعلى للانتخابات، كما ستعلن الجمعية العمومية لمجلس الدولة مرشحيها الثلاثة لعضوية المجلس الأعلى للانتخابات يوم غد.

وعقب انتخاب الأعضاء الستة للجمعية سيبدأ الأعضاء الجدد مهامهم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسيجتمع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لانتخاب رئيسا جديدا للمجلس بالتصويت السري والغالبية المطلقة.

وكانت الرئيس رجب أردوغان مدد في يوليو/ تموز 2019 فترة ولاية رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعدي جوفين وباقي أعضاء المجلس الخمسة لمدة عام إضافي، حتى يناير/ كانون الثاني الجاري 2020 بالرغم من بلوغ رئيس المجلس وقتها سن التقاعد.

جوفين تولى رئاسة المجلس الأعلى للانتخابات في يناير/ كانون الثاني 2013، وأدار منذ ذلك التاريخ الاستحقاقات الانتخابية في تركيا.