رئيس حزب السعادة لأردوغان: تضربون أروع الأمثلة في الفشل والفساد!

أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب السعادة الإسلامي، تامال كارامولا أوغلو، سؤالا للرئيس أردوغان ردًا على إعلانة فتح الباب لانضمام رؤساء البلديات المنتمين للأحزاب المعارضة إلى حزبه.

رئيس حزب السعادة، وجه السؤال لأردوغن قائلا لماذا إذا فقدت إسطنبول، وأنقرة؟ طالما ترى أن حزبك ناجح، معتبرا أن الإجابة جائت على الرئيس التركي من الناخبين.

تامال كارامولا أوغلو، اعتبر أن الحزب الحاكم يصرف الانتباه عن القضايا الهامة بأخرى مصطنعة وأن القضايا المهمة مختلفة تمامًا عن ما هو مثار.

وكان الرئيس أردوغان تعهد بضم المزيد من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة إلى حزبه بعدما انضم خمسة من رؤساء البلديات إلى العدالة والتنمية يوم الثلاثاء.

وقرر 5 من رؤساء البلديات من أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والخير الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان زعيم الحزب الحاكم خلال اجتماع مع رؤساء بلديات العدالة والتنمية، في أنقرة: “هذا الرقم سيزداد تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده أسبوعيًّا رئيس حزب السعادة، من أجل تقييم آخر التطورات التي تشهدها تركيا والمنطقة، اعتبر كارامولا أوغلو أن حزب العدالة والتنمية فاشل في عمل وإدارة المحليات، مشيرًا إلى أن أبرز دليل هو خسارة الحزب العديد من البلديات المهمة، على رأسها بلدية إسطنبول الكبرى، وبلدية العاصمة أنقرة، وذلك في انتخابات المحليات في 31 مارس/ أذار 2019.

وقال كارامولا أوغلو: “لو كانوا ناجحين لما خسروا بلدية أنقرة وإسطنبول والمدن الأخرى”، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يلقي الحزب الحاكم اللوم على الناخبين وقاعدته الشعبية بدلاً من محاسبة نفسه ومراجعة أخطائه.

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