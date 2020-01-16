صحف كورية: هيونداي توقف العمل بمصنعها في تركيا

كوجالي (زمان التركية) – قالت وسائل إعلام إن شركة هيونداي الكورية الجنوبية اتخذت قرارًا بإيقاف الإنتاج في مصنها الرئيسي في تركيا، بالإضافة إلى غلق اثنين من مؤسساتها بشكل مؤقت لمدة شهر واحد.

الصحف الكورية الجنوبية، تناولت خبر تعليق الشركة للعمل والإنتاج في مصانعها في مدينة كوجالي في تركيا لمدة شهر واحد.

وكشف موقع “Business Korea” الكوري المتخصص في مجال الاقتصاد، نقلا عن مصادر في هيونداي أن الإنتاج سيتوقف في تركيا في الفترة بين 20 يناير/ كانون الثاني – 6 فبراير/ شباط و30 مارس/ أذار – 13 أبريل/ نيسان.

وأوضحت مواقع إعلامية كورية أن الشركة قررت أيضًا غلق مؤسستين تابعتين لها، وهما “Hyundai Mobis” و”Hyundai Glovis” بشكل مؤقت أيضًا.

يأتي هذا القرار بعد إعلان شركة “TEMSA” التركية القومية المتخصصة في إنتاج حافلات نقل الركاب، إعادة جدولة مديونياتها، مع وقف العمل مؤقتًا في مصانعها لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وكشفت بيانات أن إنتاج السيارات في تركيا، خلال عام 2019 تراجع بنسبة 5.7% ليصل إلى 1.46 مليون سيارة فقط.

حسب معطيات جمعية صناعة السيارات، فإن تركيا تقوم بتصدير 86% من إنتاجها، مشيرة إلى تراجع صادرات القطاع بنحو 5% ليسجل 1.25 مليون سيارة فقط.

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