أبو الغيط سيجدد خلال قمة برلين رفض التدخلات العسكرية في ليبيا

القاهرة (زمان التركية)ــ يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في قمة برلين المنعقدة غدا الأحد حول الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يعرض أبو الغيط الذي غادر اليوم متوجها إلى ألمانيا، أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ يوم 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، وإستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والإقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة. وفق بيان صادر عن الأمانة العامة الجامعة العربية.

كما سيجدد الأمين العام رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى إمتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

وشاركت الجامعة العربية في كافة الإجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي إنطلقت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بغية حشد الدعم الدولي المتناسق للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإستكمال المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد.

—