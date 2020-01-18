تركيا تضبط 180 كجم مخدرات قادمة من إيران

أنقرة (زمان التركية)ــ قوات الأمن التركية، أوقفت الجمعة شاحنة وسط مدينة أغري شرقي تركيا، تحمل لوحة مرورية إيرانية، وعلى متنها 183 كيلو جراما من الهيروين.

وكان على متن الشاحنة الإيرانية 382 رزمة هيروين، يبلغ وزنها الاجمالي 183 كيلو جراما. وفق وكالة (الأناضول).

سائق الشاحنة الذي يحمل الجنسية الإيرانية، أحيل إلى القصر العدلي، حيث صدر قرار قضائي بحسبه على ذمة التحقيق.

وفي أغسطس/ آب من العام الماضي تم ضبط 35 كيلوجرام من مادة الهيرويين المخدر في آغري على متن شاحنة، يقودها إيراني الجنسية، كما سبق ضبط أكثر من 100 كيلو جرام من الهيروين قادمة من إيران، في أبريل/ نيسان العام الماضي بولاية “وان” جنوب شرقي تركيا.

وكانت وزارة الصحة التركية كشفت عن ارتفاع كبير في أعداد من يتلقون العلاج من الإدمان خلال 13 عامًا الأخيرة بنسبة ألفين و200 بالمائة.

يشار إلى أن إيران أغرقت العراق أيضا بالمخدارات خلال الأعوام الماضية.

ويدير “فيلق القدس” الإيراني الذي كان يقوده الجنرال قاسم سليماني المقتول بغارة أمريكية شبكات لتهريب المخدرات ونشرها في أوروبا. وعام 2017 أعلنت إيطاليا ضبط شبكة لتهريب المخدرات تضم 9 أشخاص من”الحشد الشعبي” العراقي يقودهم ضابط بفيلق القدس في الحرس الثوري، يدعى غلام رضا باغباني.

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