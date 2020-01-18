عملاق تجارة الأحذية في تركيا يواجه الإفلاس

أنقرة (زمان التركية) – انضمت مجموعة “Vepa” عملاق العلامات التجارية للأحذية، إلى قائمة الشركات التي تعاني أزمة مالية تهددها بالإفلاس.

حسب ما تم التوصل إليه، فقد تقدمت وشركة “Vepa” للملابس الرياضية، وشركة “Dmr” للملابس ومسلتزمات بطلب تسوية إفلاس إلى المحكمة الاقتصادية بسبب التعثر في سداد الديون، لتنضم إلى شركات “Beta” و”İnci” و”Hotic” المتعثرة.

المحكمة المختصة منحت الشركتين مهلة شهرين لإعادة جدولة الديون، مع وضع مشرف مالي وإداري عليها، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب القانون التركي، فإن المحكمة التجارية تمنح صاحب طلب تسوية الإفلاس مهلة لا تزيد عن 28 شهرًا لجدولة ديونها.

شركة “Vepa” تأسست في إسطنبول عام 1962، من قبل فيدات أوزتارهان، وكانت عبارة عن متجر لبيع فرش الشعر والأسنان ومستلزمات التجميل.

بعدها تحولت إلى شركة، ثم كبرت وبدأت الاستثمار في قطاع الملابس وباتت تقوم بتوزيع وبيع منتجات كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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