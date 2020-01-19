إدارة السكك الحديدية في تركيا تعلق على “قرار الخصخصة”

أنقرة (زمان التركية) – علقت الإدارة العامة لهيئة السكك الحديدية التركية (TCDD) على الادعاءات المنتشرة عن خصخصة السكك الحديدية، بالقول إن الهدف “تحقيق المنافسة”.

وزعمت الإدارة في بيان إن ما يشاع عن “خصخصة السكك الحديد” غير صحيح ولكن سيتم تشغيل السكك الحديدية والقطارات من قبل إدارة هيئة السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت إشراف من وزارة المواصلات والبنية التحتية، بما يهدف إلى تحقيق المنافسة.

وأشارت الإدارة في بيانها إلى أنها نفذت التزاماتها بتقديم الخدمات العامة من خلال عقد النقل على الخطوط التي لا يمكن استخدامها كخطوط تجارية لنقل الركاب، لافتة إلى أن التزامها سينتهي بنهاية العام الجاري.

وكشفت أيضًا أنه سيتم طرح مناقصات خلال الفترة المقبلة، سيحصل بموجبها الفائز على حق تشغيل خطوط السكك الحديدية، اعتبارًا من عام 2021.

وأكدت أنه سيستمر ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية، بغرض تقديم خدمات اقتصادية وآمنة وذات جودة عالية، مع انتقال إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص.

وينص قانون الخصخصة والاستثمار في قطاع السكك الحديدية الصادر بتاريخ 1 أيار/ مايو 2013، على تحويل مؤسسة إدارة قطاع السكك الحديدية الحكومية إلى شركة سكك حديد استثمارية خاصة.

يُشار إلى أن عملية خصخصة السكك الحديدية ليست الأولى في تركيا، إذ أن حكومة حزب العدالة والتنمية أقدمت أيضا على بخصخصة قطاع البريد والاتصالات وبعض هيئات النقل البري والبحري ووسائل الإعلام.

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