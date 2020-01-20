الجامعة العربية تدين قصف معسكر مأرب وتعتبره يقوض “الحل السلمي”

القاهرة (زمان التركية)ـ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الذي استهدف معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في مأرب أمس الأول، من قبل مليشيا الحوثي، مسفرًا عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون، فضلاً عن إصابة العشرات.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، تقدم أبو الغيط بـ “تعازيه للحكومة اليمنية وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى”، ووصف البيان الهجوم، بأنه “قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية”، و”يُشير مُجدداً إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية”.

وقال إن “الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وأن هدفه هو تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط”.