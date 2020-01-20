فيديو.. ثعلب يثير ارتباكًا في مطار إسطنبول الجديد

إسطنبول (زمان التركية) – أثار دخول ثعلب إلى مطار إسطنبول الجديد حالة من الارتباك بين العاملين.

نشر موقع “airporthaber.com” المتخصص بأخبار الطيران، أمس الأحد، مقطع فيديو على “تويتر” تناقله العديد من المستخدمين، يظهر فيه الثعلب في نفق تحت مدرجات الطائرات الذي تستخدمه السيارات والمركبات الخاصة بالمطار للعبور أسفل المدرجات خلال مرور الطائرات، ثم ركض ليتوجه إلى مكان اصطفاف الطائرات.

وأوضح الموقع أن إدارة المطار كلفت فريقا بتتبع الثعلب، دون أن يتم الكشف عما إذا كان قد تم القبض عليه أو لا حتى الآن.

يشار إلى أن الخبراء والمسؤولين أكدوا أكثر من مرة على أن اختيار مكان المطار الجديد خاطئ، محذرين من أنه سيكون له عواقب سلبية على الحياة البرية في المدينة.

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